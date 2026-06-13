L'Institut Pasteur de Dakar séquence les 40 premiers génomes humains au Sénégal

Le Sénégal entre dans l'ère de la génomique clinique. L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a réussi le séquençage des 40 premiers génomes humains entiers réalisés dans le pays, une avancée qui ouvre la voie à une détection précoce des cancers, en commençant par celui du sein.





« Cette réalisation positionne le Sénégal parmi un nombre croissant de pays africains, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et la Tunisie, qui font progresser les technologies génomiques de nouvelle génération au service de la recherche biomédicale et de l'innovation en matière de santé », indique l'IPD dans un communiqué. Pour y parvenir, l'institut a mobilisé son expertise en génomique des agents pathogènes et des vecteurs, en bioinformatique et en diagnostic biomédical, en déployant des technologies de pointe telles que les plateformes Illumina (NovaSeq) et Oxford Nanopore Technologies.







L'IPD situe cette réalisation dans une perspective historique : la première ébauche du génome humain a été publiée en 2001, le premier génome humain africain séquencé en 2013 par l'Université de Stellenbosch, et un génome humain de référence complet n'a été finalisé qu'en 2022. Le projet sénégalais constitue ainsi l'une des premières initiatives à grande échelle en Afrique utilisant une double technologie de séquençage pour les génomes humains entiers.







Cette plateforme génomique permettra à l'IPD de développer de nouveaux outils diagnostiques, de favoriser la détection précoce des maladies et de contribuer à l'essor de la médecine de précision au Sénégal, dans un premier temps centrée sur le cancer du sein avant une extension à d'autres cancers.







Au-delà du laboratoire, l'IPD renforce sa réponse communautaire face à la charge croissante des cancers féminins au Sénégal. L'institut a notamment soutenu la distribution de bons de dépistage du cancer du col de l'utérus en partenariat avec la LISCA et les autorités sanitaires du district de Touba en 2024 et 2025, et a contribué aux campagnes nationales de sensibilisation à la vaccination contre le VPH aux côtés du ministère de la Santé dans plusieurs régions. Il mène par ailleurs des études à grande échelle sur les cancers féminins, visant à renforcer l'accès au dépistage, optimiser la stratification du risque et améliorer la détection précoce au sein de la population sénégalaise.







« Ces interventions scientifiques et communautaires combinées témoignent de l'approche intégrée de l'IPD, qui relie la recherche génomique de pointe à un impact concret sur la santé publique », estime la structure.







MS/NI







