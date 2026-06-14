Saint-Louis : Lodo perpétue sa tradition de prière pour les défunts

Le quartier Nord de l'île de Ndar a organisé sa traditionnelle cérémonie annuelle de prière en mémoire des personnes décédées, marquée par des récitals de Coran et une revue de la vie du Prophète Mohamed (PSL), sous la présidence de Macodou Gaye.





« C'est la quatrième édition sous la présidence de Macodou Gaye et de la vaillante équipe qui l'accompagne dans cette noble tâche. Une action à saluer, une marque de fidélité et de reconnaissance », a déclaré Baye Issakha Gueye, bilal de la grande mosquée de Saint-Louis et notable du quartier Lodo, soulignant une mobilisation « forte qui rassemble toutes les personnes éprises de valeurs dans cette ville ».







Pour le notable, cette cérémonie perpétue une tradition ancrée dans l'histoire de la vieille ville.





« Nos anciens avaient l'habitude de se retrouver pour prier et se rappeler de leurs compagnons et parents décédés », a-t-il rappelé, lançant un appel appuyé à la jeunesse : « Nous encourageons les jeunes à prendre la relève, mais surtout à s'adosser aux valeurs et traditions islamiques qui font la beauté de notre passé. J'ose espérer que les jeunes s'inscriront dans ce sillage. »





