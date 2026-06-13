Saint-Louis : Pastef lance des consultations médicales gratuites à Ndiébène Gandiol

La coordination départementale de Pastef Saint-Louis a lancé ce samedi des consultations médicales gratuites à Ndiébène Gandiol, les 13 et 14 juin 2026, en parallèle d'une opération de don de sang organisée dans la commune de Saint-Louis.







« Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une tradition patriotique qu'on connaît du parti Pastef, qui depuis sa naissance s'inscrit dans des activités citoyennes », a déclaré Babacar Diop, coordonnateur de Pastef/Ndiébène Gandiol et directeur général du Centre régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (Crous), précisant que la coordination départementale a décliné un plan d'action lancé il y a six mois, en réponse aux instructions du parti données en décembre dernier.







La thématique sanitaire n'est pas anodine. « Au Sénégal, on a un taux de prévalence de l'hypertension et du diabète de 5% au niveau national, mais à Saint-Louis on a vu que ça a triplé, on est à 15% », a alerté Babacar Diop, justifiant le choix de cibler la prévention de ces pathologies avec l'appui du Mouvement National des Cadres Patriotes-Santé (MONCAP-Santé). « C'est une question de santé publique », a-t-il insisté.





