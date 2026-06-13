Saint-Louis : Pastef lance des consultations médicales gratuites à Ndiébène Gandiol

La coordination départementale de Pastef Saint-Louis a lancé ce samedi des consultations médicales gratuites à Ndiébène Gandiol, les 13 et 14 juin 2026, en parallèle d'une opération de don de sang organisée dans la commune de Saint-Louis.
« Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une tradition patriotique qu'on connaît du parti Pastef, qui depuis sa naissance s'inscrit dans des activités citoyennes », a déclaré Babacar Diop, coordonnateur de Pastef/Ndiébène Gandiol et directeur général du Centre régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (Crous), précisant que la coordination départementale a décliné un plan d'action lancé il y a six mois, en réponse aux instructions du parti données en décembre dernier.
La thématique sanitaire n'est pas anodine. « Au Sénégal, on a un taux de prévalence de l'hypertension et du diabète de 5% au niveau national, mais à Saint-Louis on a vu que ça a triplé, on est à 15% », a alerté Babacar Diop, justifiant le choix de cibler la prévention de ces pathologies avec l'appui du Mouvement National des Cadres Patriotes-Santé (MONCAP-Santé). « C'est une question de santé publique », a-t-il insisté.
L'initiative dépasse Gandiol : des activités similaires sont prévues dans les communes de Mpal, Fass-Ngom et Gandon. Des révisions philosophiques à destination des élèves de terminale du département de Saint-Louis sont également annoncées pour les prochains jours.
La coordination départementale est conduite par Modou Mbène Gueye, directeur général de l'Asepex, avec la participation du Mouvement national des Enseignants Patriotes (MONEP), du mouvement des cadres et du mouvement des enseignants, ainsi que du député Alioune Dieye, coordonnateur de la cité religieuse de Mpal.