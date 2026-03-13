Criminalité financière : 4 200 coupures de 100 dollars saisies à Ndiaffate

Les Douanes sénégalaises ont porté un coup d’arrêt majeur à un réseau de faux monnayage avec la saisie de billets noirs d’une contrevaleur totale de près de 730 millions de francs CFA. Ces opérations « Coup de poing », menées par la Subdivision de Kaolack, ont permis de démanteler des tentatives de lavage de billets dans le centre et l'ouest du pays.





La plus récente intervention, datée du 9 mars 2026, s'est déroulée près de Ndiaffate (Kaolack). Grâce à une synergie entre les brigades de Kaolack et de Nioro, trois individus ont été interpellés en possession de 4 200 coupures de 100 dollars, soit environ 237,7 millions de francs CFA.



Cette action fait suite à une précédente saisie record réalisée le 24 février à Mbour, où les agents ont intercepté 1 500 coupures de 500 euros (492 millions de francs CFA) après une filature intense. Au total, six suspects ont été arrêtés entre Kaolack, Mbour et Rufisque, réaffirmant la détermination de l'Administration des Douanes à combattre la criminalité économique.





MS/NDARINFO



