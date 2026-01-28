La diaspora sénégalaise du Maroc présente ses projets à Sonko

Babacar Dieye, président de l'Association des ressortissants sénégalais au Maroc, a soulevé la question de la carte de séjour. "Nous avons une diaspora très agissante au Maroc, mais la carte de séjour fait défaut pour la plupart d'entre nous. Sans elle, nous ne pouvons pas avoir de compte bancaire", a-t-il expliqué, exposant des projets d'investissement favorisant le retour au Sénégal.



