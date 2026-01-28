La diaspora sénégalaise du Maroc présente ses projets à Sonko

La communauté sénégalaise basée au Maroc a exposé mardi au Premier ministre Ousmane Sonko ses projets et propositions en vue de participer à l'élan de construction en cours du pays.
Le complexe culturel Anfa, non loin du Consulat général du Sénégal à Casablanca, a affiché complet, les ressortissants sénégalais ayant répondu massivement à l'appel pour écouter le Premier ministre en visite au Maroc, accompagné d'une délégation ministérielle.
"Aujourd'hui, nous sommes devant vous, non pas pour vous faire part de nos doléances, mais plutôt de nos propositions. Nous avons des compétences à revendre chez nous", a expliqué Tabara Fall, présidente du Collectif des ressortissants sénégalais dans le métier d'offshoring et des centres d'appel au Maroc.
"Nous sommes entre 15 000 et 20 000 Sénégalais dans le secteur des centres d'appel au Maroc. Nous sommes sur toute la chaîne d'opération, de l'agent simple au manager. Nous proposons de déplacer ces compétences au pays", a insisté Tabara Fall, précisant que d'autres Sénégalais travaillent dans l'offshoring en France, Belgique et ailleurs en Europe.
La présidente du Collectif a remis un projet d'installation de l'offshoring au Sénégal au Premier ministre.
Babacar Dieye, président de l'Association des ressortissants sénégalais au Maroc, a soulevé la question de la carte de séjour. "Nous avons une diaspora très agissante au Maroc, mais la carte de séjour fait défaut pour la plupart d'entre nous. Sans elle, nous ne pouvons pas avoir de compte bancaire", a-t-il expliqué, exposant des projets d'investissement favorisant le retour au Sénégal.
Le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a invité les compatriotes à se doter de la carte consulaire pour un meilleur recensement. "Certaines sources avancent 200 000 Sénégalais au Maroc, d'autres 150 000. Ce n'est pas normal. Il faut que l'on sache qui vous êtes, où vous êtes et combien vous êtes", a-t-il souligné.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a invité la communauté à s'inspirer des valeurs de patriotisme et de discipline incarnées par l'équipe nationale de football, championne d'Afrique. "Cette équipe est une source d'inspiration pour les valeurs qu'elle incarne", a-t-il déclaré.
