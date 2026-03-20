"La riposte de Mojtaba Khamenei" : Le guide suprême dénonce une manipulation des esprits

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, a accusé les « ennemis » de l’Iran de mener une guerre psychologique visant à « manipuler les esprits » pour déstabiliser le pays.



Dans une série de publications sur le réseau social X, il a dénoncé une stratégie destinée à « saper l’unité et la sécurité nationale » par la propagation de la peur et du désespoir. Selon le dirigeant, les tentatives de déstabilisation consécutives au martyre de figures militaires et politiques influentes ont échoué face à la « ligne de défense » déployée par la population.





MS/NDARINFO





