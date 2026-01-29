Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Lac de Guiers : l'OLAC lance une offensive scientifique contre la pollution des eaux

Jeudi 29 Janvier 2026

Face à la menace croissante des produits chimiques et de l’activité humaine, l’Office des lacs et cours d’eau du Sénégal (OLAC) a lancé ce jeudi une offensive scientifique majeure. En partenariat avec l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et des experts belges, un projet de recherche-action inédit vise à dépolluer le Lac de Guiers, véritable poumon hydraulique du pays.


Diarra Sow, la directrice générale de l’OLAC, a rappelé la dimension stratégique de ce réservoir naturel.  « Ce lac est une réserve stratégique de l'État du Sénégal parce que c'est une ressource importante d'eau douce actuellement qui sert l'approvisionnement en eau de plusieurs centres urbains au niveau du Sénégal », a-t-elle dit en marge du conclave tenu à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

 Elle a précisé que la préservation qualitative de cette eau est impérative, car « c'est à partir du lac de guiers que l'état va mettre en oeuvre les grands projets de transfert d'eau, que ce soit le projet de transfert vers le triangle Dakar - Thiès - Touba, que ce soit le projet de transfert vers le ferlo ».
 

Le projet s'attaque spécifiquement à la « pollution des pesticides » et à la « pollution anthropique » générée par la multiplicité des usages autour du bassin. « Aujourd'hui face à un peu la pression sur la ressource en eau, face aussi à la multiplicité des usages autour du lac, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'élevage mais aussi les usages domestiques, il est impérieux de préserver cette ressource d'eau douce qui est très importante pour l'état du Sénégal », a martelé Mme Sow.
 

Le Professeur Marnik Vanclooster, hydrologue à l’Université catholique de Louvain, apporte l'expertise internationale nécessaire pour modéliser ces menaces. « Le projet porte sur la protection du lac de guiers. C'est une ressource stratégique mais qui est aussi très dynamique dans l'espace et le temps », a-t-il expliqué.

L'objectif est de passer d'une gestion passive à une observation active. « Notre contribution dans le cadre de ce projet, c'est justement de renforcer la capacité d'observation pour prendre les bonnes décisions. Savoir où se trouvent les dégradations, les pollutions qui se présentent dans le lac, quelles sont les sources de cette pollution, quelles sont les pressions », a-t-il indiqué.
 

Ce partenariat entre le Sénégal et la Wallonie (WBI et Société Wallonie des Eaux) devra permettre d’améliorer les résultats de la recherche académique pour les traduire en actions concrètes de préservation sur le terrain, garantissant ainsi une eau saine pour les générations futures.
 

