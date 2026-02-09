Offensive Ville Verte : Saint-Louis et Rastatt investissent 300 millions pour 5 300 arbres

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a présidé ce matin l'atelier de lancement d'un vaste projet de végétalisation de la commune. Baptisé « offensive ville verte », ce programme prévoit la plantation de 5 300 arbres le long des grandes artères de la ville pour améliorer le cadre de vie, la santé publique et préserver la biodiversité.



Ce projet est réalisé en partenariat avec la ville allemande de Rastatt, qui finance la quasi-totalité de l'opération à hauteur de plus de 500 000 euros, soit environ 300 millions de francs CFA.





Le dispositif opérationnel s'appuie sur l'Agence de Développement Communal (ADC) et les services techniques municipaux, sous l'égide d'une « brigade verte » composée de quinze personnes recrutées spécifiquement pour la mise en œuvre du projet.



Selon Boun Daouda Soumaré, directeur de l'ADC, cette initiative vise à transformer Saint-Louis en une ville résiliente aux changements climatiques et sobre en carbone. Le projet s'aligne sur quatre objectifs de développement durable (ODD 11, 13, 15 et 17), renforçant ainsi la stratégie globale de développement durable de la municipalité.





L'appropriation citoyenne constitue un pilier central de cette stratégie, avec une implication directe des conseils de quartier, des délégués et des organisations communautaires de base dès le démarrage. Une campagne d'ingénierie sociale, soutenue par des émissions radio et des spots de sensibilisation, sera déployée pour inciter les populations à s'approprier le projet.



Cette démarche participative vise à garantir la pérennité des plantations et à consolider la culture de la citoyenneté environnementale au sein de la commune.



