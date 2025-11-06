Lat Diop retrouve la liberté : la Cour suprême confirme la décision de mise en liberté provisoire

C’est désormais officiel : Lat Diop, ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), recouvre sa liberté. La Cour suprême a rejeté ce jeudi le pourvoi introduit par le parquet général contre la décision de la chambre d’accusation financière, entérinant ainsi la mise en liberté provisoire accordée à l’ancien responsable.





Selon des sources proches du tribunal, cette décision met définitivement un terme aux recours du ministère public, confirmant l’analyse selon laquelle les conditions légales de la détention de Lat Diop n’étaient plus réunies. La chambre d’accusation avait jugé qu’après plus d’un an de détention, les éléments ne justifiaient plus son maintien en prison.





Défendu par un collectif d’avocats composé de Me Cheikh Amadou Ndiaye, Me Seydou Diagne, Me Abou Dialy Kane et Me Alioune Badara Fall, Lat Diop devrait quitter sa cellule dans les prochaines heures, en application de la décision du juge d’instruction.





L’ancien ministre était poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux dans le cadre de sa gestion de la LONASE. Une affaire complexe, ponctuée de nombreux rebondissements judiciaires, et très suivie par l’opinion publique.





Le parquet général avait récemment tenté de relancer la procédure en déposant un réquisitoire supplétif fondé sur un rapport d’expertise. Ce document, vivement contesté par la défense, avait été jugé non contradictoire et sans valeur probante par la juridiction d’appel.





