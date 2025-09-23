Le Sénégal réaffirme son soutien à une solution à deux États lors de l'Assemblée générale de l'ONU

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé, lundi, l'engagement constant du Sénégal en faveur d'une solution à deux États – israélien et palestinien – vivant côte à côte dans des frontières sûres et internationalement reconnues. Dans son discours à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le président a souligné que ce modèle est soutenu par le plan de partage adopté par les Nations Unies, et constitue "une exigence de paix et de sécurité pour les peuples des deux pays, une exigence de justice et une exigence d'humanité".



Le président Faye a également salué la résolution récemment adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU appelant à une solution pacifique à deux États, et a mis en lumière la reconnaissance historique de l'État palestinien par plusieurs pays, dont la France, ce lundi 22 septembre.



Dans le cadre de son rôle de président du Comité pour l'exercice inaliénable des droits du peuple palestinien, le Sénégal continue de soutenir toute initiative visant à rétablir une paix durable en Palestine. Le président Faye a souligné qu'il est maintenant impératif que l'ONU prenne des mesures concrètes pour créer un État palestinien viable, notamment en envisageant une mission de stabilisation et d'observation pour garantir l'arrêt des actes illégaux.



"La promesse de deux États doit enfin être tenue", a insisté le président sénégalais, appelant à une "conscience universelle" et soulignant que la priorité devrait être la défense de la vie, l'écoute de la raison et du droit, ainsi que la préservation des valeurs humaines communes comme l'empathie, la justice et la solidarité.



