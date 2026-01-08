Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Le président Diomaye Faye au Koweït du 12 au 14 janvier, puis à la Semaine de la Durabilité à Abu Dhabi

Jeudi 8 Janvier 2026

Le président Diomaye Faye au Koweït du 12 au 14 janvier, puis à la Semaine de la Durabilité à Abu Dhabi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera du 12 au 14 janvier 2026 une visite officielle au Koweït, a annoncé le Conseil des ministres lors de sa réunion de mercredi.
 

Cette mission vise à renforcer les liens bilatéraux et à explorer de nouvelles opportunités de coopération économique, diplomatique et culturelle entre les deux pays.
 

Le chef de l'État participera également le 15 janvier 2026 à la Semaine de la Durabilité à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.
 

Cette rencontre internationale est consacrée aux enjeux environnementaux et à la transition énergétique, et permettra au Sénégal de mettre en avant ses initiatives en matière de développement durable et d'énergie renouvelable.
 

MS/CSS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"
Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye, auteur d'un doublé lors du...

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura
L'attaquant algérien Mohammed Amoura a chambré l'iconique supporter de la RD Congo, Michel Kuka...

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans
Le Sénégal et le Mali s'affronteront vendredi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand...

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026

Autoroute Dakar - Saint-Louis : Le collectif des 1300 impactés "rassuré" après la rencontre avec le gouverneur

03/01/2026
SERVICES