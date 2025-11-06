Le signal de TFM et 7TV rétabli sur la TNT

Les signaux des chaînes de télévision TFM et 7TV, suspendus depuis plus d’une semaine sur la Télévision Numérique Terrestre (TNT), ont été rétablis, a annoncé Séko Diémé, responsable de 7TV, ce jeudi à Dakar.





L’annonce a été faite en marge d’une assemblée générale tenue à la Maison de la presse, dédiée à la création du Front pour la défense de la liberté de la presse (FDLP).





Pour rappel, cette interruption de diffusion est intervenue dans un contexte tendu, peu après l’arrestation de Maïmouna Ndour Faye, directrice de 7TV, et de Babacar Fall, directeur de l’Information de la RFM (Radio Futurs Médias)



Tous deux avaient été interpellés après avoir accordé des entretiens à Madiambal Diagne, homme d’affaires et journaliste visé par un mandat d’arrêt international.





