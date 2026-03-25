Les Lions au complet à Paris : Idrissa Gana Gueye a rejoint le groupe de Pape Thiaw

L’équipe nationale de football du Sénégal a effectué sa deuxième séance d’entraînement mardi à Paris, en perspective de son match amical face au Pérou prévu ce samedi 28 mars 2026 à 16h GMT au Stade de France.



Les hommes de Pape Thiaw affichent désormais complet avec l'arrivée tardive d'Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain d'Everton (Angleterre), qui a rejoint le reste du groupe après la séance inaugurale de lundi après-midi.



Après cette première grosse explication en terre parisienne contre la sélection sud-américaine, la délégation sénégalaise s'envolera pour Dakar afin de faire face à la Gambie, trois jours plus tard, sur la pelouse du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.





MS/NDARINFO



