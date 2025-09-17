Les nominations en conseil des ministres de ce 17 septembre 2025

Au titre de la Présidence de la République
Monsieur Amadou Lamine SY, conseiller en organisation de classe exceptionnelle, est
nommé Directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), en remplacement de
Monsieur Ibrahima NDIAYE ;
Au titre du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines
Monsieur Adama Faye, gestionnaire, est nommé Président du Conseil d’administration de
la Société Africaine de Raffinage (SAR), poste vacant ;
Monsieur El Hadji Mamour SAKHO, titulaire d’un doctorat en physique appliquée et
spécialiste en énergie et nanotechnologie, est nommé Président du Conseil de surveillance
de l’Agence pour l’Économie et la Maitrise de l’Énergie, en remplacement de Monsieur
Boukhadirou KABA ;
Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Monsieur Saliou Abdoulaye NGOM, administrateur civil, est nommé Directeur de
l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE), au Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Monsieur Laïty
MBENGUE ;
Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce
Monsieur Alpha THIAM, juriste, expert en management des ressources humaines, est
nommé Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et
Moyennes Entreprises (ADEPME), poste vacant ;
Au titre du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
Monsieur Seck DIENG, doctorant en histoire moderne et contemporaine est nommé
Directeur général du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries
Créatives (FDCUIC), en remplacement de Monsieur Cheikh NDIAYE ;
Monsieur Jean Benoît BAKHOUM, professeur d’éducation musicale, est nommé
Secrétaire général du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries
Créatives (FDCUIC), en remplacement de Madame Khady Diattou NDOYE ;
Au titre du Ministère de l’Éducation nationale
Monsieur Saliou NDIAYE, Professeur d’Enseignement Secondaire, titulaire d’un Doctorat
en Sciences Physiques, est nommé Directeur de l’Enseignement moyen secondaire général,
en remplacement de Madame Fatimata Ba DIALLO ;
Monsieur Aliou FAYE, Professeur d’Enseignement Secondaire, est nommé Directeur de l’Institut national d’Éducation et de Formation des Jeunes aveugles, en remplacement de
Monsieur Youssou FAYE.
Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,
Chargée des Relations avec les Institutions
Porte-Parole du Gouvernement.
Marie Rose Khady Fatou FAYE
