Ligue 1 : L'US Gorée conserve la tête malgré le nul contre US Ouakam

L'US Gorée a consolidé sa position de leader de la Ligue 1 sénégalaise à l'issue de la douzième journée disputée ce week-end, malgré un match nul vierge concédé samedi face à l'US Ouakam. Les Insulaires comptent désormais vingt-trois points, conservant deux unités d'avance sur le duo Casa Sports-Ajel Rufisque.





Le Casa Sports a réalisé l'une des meilleures performances de la journée en dominant Sonacos trois buts à zéro dimanche, permettant aux Ziguinchorois de se maintenir à la deuxième place avec vingt-et-un points. Ajel Rufisque, également à vingt-et-un points, a arraché une précieuse victoire à l'extérieur face à Guédiawaye FC grâce à un but d'écart.





L'AS Pikine a également brillé lors de cette douzième journée en s'imposant un but à zéro sur le terrain de Jaraaf, permettant aux Pikinois de grimper provisoirement à la quatrième place avec dix-neuf points. Teungueth FC, tenant du titre, partage le même total de points mais occupe la cinquième position à la différence de buts, après son match nul blanc contre Wallydaan FC.





Génération Foot a réalisé une excellente opération en s'imposant deux buts à un sur le terrain de l'ASC Cambérène, lanterne rouge du championnat. Cette victoire permet aux académiciens de Déni Birame Ndaw de remonter à la huitième place avec quatorze points, s'éloignant temporairement de la zone de turbulences.





La journée a été marquée par plusieurs matchs nuls qui n'ont pas permis à certaines formations de se démarquer dans la course au podium. Le Dakar Sacré Coeur et le Stade de Mbour se sont neutralisés zéro but partout, tout comme ASCE La Linguère et ASC HLM Dakar, deux équipes en quête de points pour s'éloigner de la zone dangereuse.





En bas de tableau, la situation se complique pour Guédiawaye FC et l'ASC Cambérène, les deux formations reléguables qui totalisent seulement sept points chacune après douze journées. Guédiawaye FC subit par ailleurs une pénalité d'un point retranché, aggravant sa position au classement.





La treizième journée s'annonce déjà décisive pour plusieurs équipes, notamment celles qui luttent pour le maintien et celles qui aspirent à rejoindre l'US Gorée en tête du championnat dans cette saison sportive 2025-2026 qui promet d'être disputée jusqu'au bout.





