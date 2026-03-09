Maroc : Nouveau rebondissement pour les 18 Sénégalais détenus, appel interjeté

L’affaire des 18 ressortissants sénégalais détenus au Maroc entre dans une nouvelle phase judiciaire décisive. Me Patrick Kabou, l’avocat des prévenus, a annoncé que le parquet et la partie civile marocains ont officiellement interjeté appel des décisions rendues en première instance.



Ce recours suspend l'application des premiers verdicts et prolonge l'incertitude pour les familles des détenus, qui suivaient de près l'évolution de ce dossier complexe.



L'audience d'appel a été fixée au 16 mars 2026.



MS/NDARINFO

