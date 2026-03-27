Litige CAN 2025 : le Comité exécutif de la CAF convoqué en réunion d'urgence ce dimanche 29 mars 2026

Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) se réunira en urgence ce dimanche 29 mars 2026. Cette convocation de l'instance faîtière du football continental intervient dans un climat de tensions extrêmes entre les fédérations sénégalaise (FSF) et marocaine (FRMF) concernant l'attribution définitive et la reconnaissance du titre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.





L'ordre du jour de ce sommet extraordinaire devrait acter un tournant décisif dans le bras de fer juridique et institutionnel qui secoue le football africain depuis plusieurs semaines. Les membres du Comité exécutif devront statuer sur les rapports des commissions juridiques et d'éthique concernant les recours déposés et les dysfonctionnements administratifs internes récemment pointés du doigt (quorum non atteint, éligibilité de certains membres de jury).



Les observateurs sportifs scrutent avec attention l'issue de ce conclave dominical qui pourrait soit confirmer le sacre des Lions de la Teranga acquis sur la pelouse, soit ouvrir la voie à de nouvelles procédures devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).





Les fédérations nationales concernées ainsi que l'ensemble du public sportif africain retiennent leur souffle dans l'attente des résolutions officielles qui seront publiées à l'issue des travaux du Comité exécutif de la CAF.





MS/NDARINFO



