Lutte contre le cancer : le président Diomaye Faye annonce la construction d’un centre de dépistage

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé vendredi la construction prochaine d’un centre de dépistage dédié au cancer du sein et du col de l’utérus, en soutien aux efforts de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA).





Cette annonce a été faite à l’occasion d’une journée de sensibilisation organisée par le Secrétariat général de la Présidence, dans le cadre des activités marquant Octobre Rose, mois consacré à la prévention des cancers féminins.





Le chef de l’État a souligné que cet engagement est personnel, rappelant avoir été touché de près par cette maladie à travers ses proches. Il a salué le travail de la LISCA et des associations partenaires pour leur rôle dans la promotion du dépistage précoce, la sensibilisation communautaire et l’accompagnement des patientes.





Le nouveau centre de dépistage, dont les détails opérationnels seront précisés ultérieurement, s’inscrit dans la volonté présidentielle de renforcer le système de santé préventif et de réduire les inégalités d’accès au diagnostic et aux soins.





