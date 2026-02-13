Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : la DNLT déferre quatre suspects pour proxénétisme et séquestration

Vendredi 13 Février 2026

Saint-Louis : la DNLT déferre quatre suspects pour proxénétisme et séquestration
Suite à un renseignement opérationnel, la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) du Nord a investi deux appartements situés aux quartiers HLM et Boudiouck, où des jeunes filles étrangères étaient séquestrées et exploitées sexuellement.

Le réseau, dirigé par une ressortissante étrangère, s'appuyait sur un intermédiaire à Rosso pour recruter des victimes moyennant des commissions versées à chaque nouvelle recrue.

L'enquête révèle un système d'exploitation particulièrement sordide. Une victime entendue par les agents a avoué être privée de toute liberté de mouvement, placée sous la surveillance constante d'un gardien qui collectait quotidiennement les revenus des passes. $

Malgré l'activité intense imposée, la victime ne percevait qu'une rémunération fixe dérisoire de 95 000 FCFA par mois. Les quatre mis en cause, dont le gardien et l'intermédiaire de Rosso, ont été présentés au parquet ce vendredi pour proxénétisme, traite d'êtres humains et défaut d'inscription au fichier sanitaire.

MS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Rapport Impact : 6 Sénégalais tués au combat pour la Russie depuis 2022

13/02/2026

Saint-Louis : la DNLT déferre quatre suspects pour proxénétisme et séquestration

13/02/2026

Machettes et coffres-forts : comment la Sûreté urbaine a fait tomber la bande à "Rasta"

13/02/2026

CIRIZ : Les premières grandes réformes annoncées par le nouveau président

13/02/2026

Gare routière de Saint-Louis : le « cerveau » d'un réseau de migrants cueilli en plein encaissement

13/02/2026

Saudi Pro League : Al-Hilal officialise la prolongation de Kalidou Koulibaly jusqu'en 2027

13/02/2026