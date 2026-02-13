Saint-Louis : la DNLT déferre quatre suspects pour proxénétisme et séquestration

Suite à un renseignement opérationnel, la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) du Nord a investi deux appartements situés aux quartiers HLM et Boudiouck, où des jeunes filles étrangères étaient séquestrées et exploitées sexuellement.



Le réseau, dirigé par une ressortissante étrangère, s'appuyait sur un intermédiaire à Rosso pour recruter des victimes moyennant des commissions versées à chaque nouvelle recrue.



L'enquête révèle un système d'exploitation particulièrement sordide. Une victime entendue par les agents a avoué être privée de toute liberté de mouvement, placée sous la surveillance constante d'un gardien qui collectait quotidiennement les revenus des passes. $



Malgré l'activité intense imposée, la victime ne percevait qu'une rémunération fixe dérisoire de 95 000 FCFA par mois. Les quatre mis en cause, dont le gardien et l'intermédiaire de Rosso, ont été présentés au parquet ce vendredi pour proxénétisme, traite d'êtres humains et défaut d'inscription au fichier sanitaire.



MS/NDARINFO

