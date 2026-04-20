Sénégal-Sierra Leone : Signature d'un traité historique sur les mines et l'énergie

Le Sénégal et la Sierra Leone ont franchi une étape majeure dans le renforcement de leurs relations bilatérales ce lundi 20 avril 2026. En marge de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, les deux nations ont procédé à la signature d'un Traité de coopération stratégique portant sur les secteurs des mines et de l’énergie.





La cérémonie s’est déroulée sous la présidence conjointe du Chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et de son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO.





L’accord a été paraphé par le ministre sénégalais Cheikh Niang et son homologue Julius Daniel Mattai. Cet acte diplomatique concrétise la vision de souveraineté partagée prônée par le Président Faye, visant à transformer la gouvernance des ressources naturelles en un levier de transformation structurelle des économies locales.





Au-delà de la technique, ce traité symbolise la volonté de Dakar et Freetown de reprendre le contrôle sur la valorisation de leurs richesses afin qu'elles profitent prioritairement aux populations africaines, marquant ainsi une nouvelle étape vers l'autonomie stratégique du continent.





MS/NDARINFO

