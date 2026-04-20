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Marathon de Boston : John Korir s'impose et pulvérise le record du parcours

Lundi 20 Avril 2026 - 17:55

Marathon de Boston : John Korir s'impose et pulvérise le record du parcours
Le Kényan John Korir a marqué l'histoire de l'athlétisme mondial ce lundi 20 avril 2026 en remportant le Marathon de Boston. Au-delà de sa victoire, l'athlète a réalisé une performance phénoménale en établissant un nouveau record du parcours, pulvérisant les marques précédentes sur ce tracé réputé pour sa difficulté technique et ses collines exigeantes.


Korir succède ainsi avec brio aux plus grands noms de la discipline, confirmant la suprématie absolue du Kenya sur les épreuves de fond.


Cette victoire historique vient compléter le triomphe kényan à Boston, quelques instants seulement après le doublé de sa compatriote Sharon Lokedi chez les dames. John Korir, qui avait déjà montré des signes de montée en puissance lors des derniers "Majors", s'impose désormais comme le nouveau patron du bitume.


Ce chrono record sur l'un des parcours les plus anciens et les plus prestigieux au monde place Korir parmi les favoris naturels pour les prochaines échéances olympiques et mondiales.


MS/NDARINFO
 

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