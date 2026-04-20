Marathon de Boston : Le doublé historique de la Kényane Sharon Lokedi

La domination kényane sur le bitume mondial se confirme une nouvelle fois. Selon les informations rapportées par ESPN, l'athlète Sharon Lokedi a réalisé un exploit monumental en remportant pour la deuxième année consécutive le prestigieux Marathon de Boston.





Dans une course marquée par une intensité tactique rare, la tenante du titre a su imposer son rythme dans les derniers kilomètres pour s'offrir un doublé historique, consolidant son statut d'icône de l'athlétisme mondial et de figure de proue de la délégation kényane.





Cette victoire à Boston, l'un des "Majors" les plus exigeants au monde, renforce la suprématie du Kenya sur les courses de fond. Sharon Lokedi, qui avait déjà surpris son monde lors de ses précédentes sorties, prouve par cette répétition qu'elle maîtrise parfaitement le parcours accidenté du Massachusetts.





Pour les observateurs du monde sportif, ce succès est un signal fort envoyé à la concurrence à quelques mois des prochaines grandes échéances internationales, confirmant que le talent et la résilience kényans restent la référence absolue sur la distance mythique des 42,195 km.





MS/NDARINFO

