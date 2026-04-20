Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Duel de Lions : El Hadj Malick Diouf tient tête à Ismaïla Sarr à Londres

Lundi 20 Avril 2026 - 21:18

Duel de Lions : El Hadj Malick Diouf tient tête à Ismaïla Sarr à Londres
Lors de la 34e journée de championnat, le derby londonien entre Crystal Palace et West Ham s'est soldé par un match nul (0-0) sur la pelouse de Selhurst Park. Au-delà du résultat comptable, cette rencontre a été marquée par un duel fratricide très attendu entre deux internationaux sénégalais aux trajectoires opposées : l'ailier expérimenté Ismaïla Sarr et la jeune révélation El Hadj Malick Diouf, titularisé sur le flanc gauche de la défense des Hammers.


Dans ce face-à-face direct, El Hadj Malick Diouf a confirmé sa montée en puissance fulgurante en Premier League. Le jeune latéral de West Ham a livré une copie solide, parvenant à contenir les accélérations de son aîné Ismaïla Sarr grâce à un placement rigoureux et une puissance physique impressionnante dans les duels.


Si Sarr a tenté de déborder à plusieurs reprises pour débloquer la situation en faveur de Palace, il s'est souvent heurté à la détermination du néo-Lion. Ce duel illustre parfaitement le passage de témoin et la profondeur de l'immense potentiel dont dispose Pape Thiaw pour la Coupe du monde.


MS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.