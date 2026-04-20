Duel de Lions : El Hadj Malick Diouf tient tête à Ismaïla Sarr à Londres

Lors de la 34e journée de championnat, le derby londonien entre Crystal Palace et West Ham s'est soldé par un match nul (0-0) sur la pelouse de Selhurst Park. Au-delà du résultat comptable, cette rencontre a été marquée par un duel fratricide très attendu entre deux internationaux sénégalais aux trajectoires opposées : l'ailier expérimenté Ismaïla Sarr et la jeune révélation El Hadj Malick Diouf, titularisé sur le flanc gauche de la défense des Hammers.





Dans ce face-à-face direct, El Hadj Malick Diouf a confirmé sa montée en puissance fulgurante en Premier League. Le jeune latéral de West Ham a livré une copie solide, parvenant à contenir les accélérations de son aîné Ismaïla Sarr grâce à un placement rigoureux et une puissance physique impressionnante dans les duels.





Si Sarr a tenté de déborder à plusieurs reprises pour débloquer la situation en faveur de Palace, il s'est souvent heurté à la détermination du néo-Lion. Ce duel illustre parfaitement le passage de témoin et la profondeur de l'immense potentiel dont dispose Pape Thiaw pour la Coupe du monde.





MS/NDARINFO

