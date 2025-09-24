Madiambal Diagne bloqué à l’AIBD en raison d'une opposition de sortie

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a été empêché de quitter le Sénégal par la police de l’air et des frontières, ce lundi, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).



Selon Seneweb, le patron du groupe Avenir Communication a été contraint de descendre de l’avion qui devait le conduire à Paris, dans le cadre d'un voyage personnel.



Cette interdiction de sortie a été mise en place en raison d'une opposition de sortie du territoire liée à un rapport de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières).



Les raisons exactes de cette opposition n’ont pas été officiellement précisées, mais il est suggéré que des questions financières sont en jeu, en lien avec les rapports de cette institution.







