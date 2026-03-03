Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Madické Niang : « La mort d'Ali Khamenei est une grande perte pour l'islam »

Mardi 3 Mars 2026

Me Madické Niang a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors des récents bombardements américano-israéliens sur Téhéran. L’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, s’exprimant en marge d’un concours de récital du Coran, a qualifié la disparition du Guide suprême iranien de « grande perte » pour l’islam. « Tous les musulmans du monde doivent être aujourd’hui tristes pour ce qui se passe en Iran », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Observateur.
 

Inquiet de l'escalade militaire actuelle, l’ancien chef de la diplomatie a lancé un appel pressant à l’arrêt des hostilités. Il a averti que l’opération « Fureur épique » risquait de devenir « très destructive et meurtrière » si elle n'était pas stoppée immédiatement. Selon lui, la détermination de l'Iran ne doit pas être sous-estimée : « L’Iran jusqu’au dernier moment va continuer à se battre », a-t-il signalé, soulignant le risque d'un embrasement total.
 

Me Madické Niang a également tenu à saluer la position officielle du gouvernement sénégalais. Il a exprimé son soutien au communiqué du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, qui a fermement condamné les frappes contre l’Iran et appelé à un cessez-le-feu immédiat.
 

MS/NDARINFO
 


