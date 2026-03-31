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Maison Blanche : Un juge suspend les travaux de la salle de bal de Trump

Mardi 31 Mars 2026 - 21:24

Maison Blanche : Un juge suspend les travaux de la salle de bal de Trump
Un revers judiciaire de taille vient de frapper les projets d'aménagement de la Maison Blanche. Un juge fédéral a ordonné ce mardi la suspension immédiate des travaux de construction d'une nouvelle salle de bal monumentale, initiée par le président Donald Trump. Cette décision fait suite à une série de recours déposés par des associations de défense du patrimoine et des membres de l'opposition, qui contestent la légalité et le coût de cette extension structurelle de la résidence présidentielle.
 

Le magistrat a fondé son ordonnance sur le non-respect présumé des procédures de consultation requises pour les bâtiments classés monuments historiques. Selon les termes du jugement, l'administration n'aurait pas fourni les garanties nécessaires quant à la préservation de l'intégrité architecturale du site, un lieu emblématique protégé par des réglementations strictes. La suspension restera en vigueur jusqu'à ce qu'une évaluation complète de l'impact environnemental et patrimonial soit réalisée par les autorités compétentes.
 

Le projet de cette salle de bal, décrit par ses partisans comme une nécessité pour accueillir des réceptions diplomatiques de grande envergure, est au cœur d'une vive polémique budgétaire. Ses détracteurs dénoncent un usage inapproprié des fonds publics pour une installation jugée "somptuaire" et "personnelle". Du côté de l'administration, on fustige une décision "politiquement motivée" qui entraverait les fonctions officielles du chef de l'État. Un porte-parole a déjà annoncé l'intention de la Maison Blanche de faire appel de cette injonction dans les plus brefs délais.
 

MS/NDARINFO
 


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