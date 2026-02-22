Malaise fatal après le match : L'AS Saloum pleure son attaquant vedette Youssou Diouf

Le football sénégalais est en deuil après le décès brutal de Youssou Diouf, attaquant de l'AS Saloum, survenu ce week-end à Thiès. Le drame s'est produit à l'issue du match opposant son club à l'AS Amitié pour la 16e journée de Ligue 2.



Le joueur a été victime d'un malaise soudain juste après la rencontre. Malgré l'intervention rapide des secours sur place, le jeune attaquant n'a pas survécu, plongeant le monde sportif dans la stupeur.





Cette disparition tragique suscite une immense vague d'émotion à Kaolack, fief de l'AS Saloum, et à travers tout le Sénégal. Ses coéquipiers et dirigeants saluent la mémoire d'un athlète exemplaire et déterminé. Les hommages se multiplient pour saluer le talent de celui qui était l'un des piliers de son équipe, alors que la communauté du football national s'interroge sur les circonstances de ce malaise fatal en plein exercice de sa passion.





MS/NDARINFO



