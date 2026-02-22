Connectez-vous
"Plus d'un milliard distribué" : L'État accélère l'indemnisation des sinistrés des inondations 2025

Dimanche 22 Février 2026

Le gouvernement sénégalais a lancé une nouvelle phase d'assistance financière pour les sinistrés de l'hivernage 2025. Grâce au Projet d’Appui à la Protection Sociale Adaptative (PAPSA), financé par la Banque mondiale, 2 778 ménages de la région de Diourbel, dont 2 400 à Touba, ont reçu un appui global de 551,1 millions de FCFA.

À l'échelle nationale, ce sont déjà 8 390 familles (environ 75 510 personnes) qui ont bénéficié de ce dispositif pour un montant total de 1,614 milliard de FCFA.
 

Les opérations de paiement se poursuivront du mardi 24 au vendredi 27 février 2026 dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Thiès. À travers ce programme, l’État réaffirme sa volonté d’apporter une réponse concrète et adaptée aux conséquences des crues record de l'année dernière, tout en renforçant la protection sociale des ménages les plus vulnérables.
 

MS/NDARINFO


 


