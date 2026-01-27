Malang Diédhiou défend la réaction de Pape Thiaw lors de la finale

Invité sur la RTS pour le débriefing de la CAN 2025, Malang Diédhiou est revenu sur l'attitude controversée de Pape Thiaw lors de la finale. L'ancien arbitre international et président de la Commission centrale des arbitres du Sénégal s'est exprimé sans détour, défendant la réaction du sélectionneur national.



"La loi 5 dit que les décisions de l'arbitre doivent être respectées. Je suis d'accord avec la loi, mais je suis aussi d'accord avec la réaction de Pape Thiaw", a déclaré Malang Diédhiou, reconnaissant la complexité de la situation.



Selon l'ancien arbitre international, la réaction du sélectionneur sénégalais, qui avait demandé à ses joueurs de quitter temporairement la pelouse après une décision arbitrale contestée, était nécessaire. "Si Pape Thiaw n'avait pas réagi de la sorte, on n'aurait pas eu un arbitrage correct par la suite", a-t-il affirmé.



Malang Diédhiou va plus loin en estimant que cette action a eu des retombées positives au-delà du Sénégal. "En agissant ainsi, il a rendu service au Sénégal, à l'Afrique et au football en général. Désormais, tout le monde saura que ce genre de situation ne sera plus jamais acceptée dans nos compétitions", a jugé le président de la Commission centrale des arbitres.



Au-delà de la défense de Pape Thiaw, Malang Diédhiou a également pointé du doigt certaines désignations au sein de la commission arbitrale de la CAF, une instance qu'il a quittée pour des raisons qu'il préfère garder confidentielles. Toutefois, il a laissé entendre qu'il y existe des formes d'ingérence, sans apporter plus de précisions.



MS/NDARINFO



