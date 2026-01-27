Un livre blanc alerte sur les risques du forage offshore au Sénégal

Les projets de forage offshore au Sénégal posent des risques significatifs pour la santé des communautés, les moyens de subsistance traditionnels et les écosystèmes marins". C'est l'alerte lancée par un livre blanc rédigé par Waterkeeper Alliance et publié en partenariat avec Hann Baykeeper et Bargny Coast Waterkeeper dans le cadre de la campagne "Sauver La Mer et La Pêche".



