Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN

Un homme se présentant comme marabout sur les réseaux sociaux et qui avait promis la victoire du Mali à la CAN 2025 a été arrêté ce week-end pour "escroquerie" après avoir récolté plus de 22 millions de francs CFA, soit environ 33 500 euros.
L'interpellation est intervenue après l'élimination de la sélection malienne par le Sénégal (1-0) vendredi en quart de finale de la compétition.
En échange de donations, cet homme présenté sous le seul nom de M. Sinayogo avait promis la victoire des Aigles à la CAN 2025 organisée au Maroc. Selon l'un de ses collaborateurs, le prétendu marabout avait récolté plus de 22 millions de francs CFA grâce à ses promesses mystiques diffusées massivement sur les réseaux sociaux. La défaite du Mali face au Sénégal a mis fin brutalement à cette arnaque.
À la suite de l'élimination malienne, une foule en colère s'est rendue au domicile de M. Sinayogo avant que la police n'intervienne pour l'exfiltrer.
Le charlatan a été arrêté samedi pour "escroquerie" et placé en détention à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Bamako, selon deux vidéastes qui travaillaient pour lui et qui lui ont rendu visite en garde à vue.
"Le charlatanisme est puni par la loi au Mali", a déclaré à l'AFP un responsable du service de lutte contre la cybercriminalité. Il a toutefois reconnu que l'interpeller tant que la sélection était encore en lice aurait été difficile "dans la ferveur de la CAN". L'arrestation a donc été menée après l'élimination des Aigles pour éviter tout débordement dans un contexte de fièvre footballistique.
Selon un créateur de contenus sur les réseaux sociaux proche de M. Sinayogo, cet homme initialement connu pour être un activiste politique "s'est proclamé marabout du jour au lendemain et a fait fortune".
Cette affaire met en lumière les dérives du charlatanisme sur les réseaux sociaux, où de faux marabouts exploitent la crédulité des populations et leur passion pour le football.
MS/NDARINFO