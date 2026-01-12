Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN

Lundi 12 Janvier 2026

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN

Un homme se présentant comme marabout sur les réseaux sociaux et qui avait promis la victoire du Mali à la CAN 2025 a été arrêté ce week-end pour "escroquerie" après avoir récolté plus de 22 millions de francs CFA, soit environ 33 500 euros.

L'interpellation est intervenue après l'élimination de la sélection malienne par le Sénégal (1-0) vendredi en quart de finale de la compétition.
 

En échange de donations, cet homme présenté sous le seul nom de M. Sinayogo avait promis la victoire des Aigles à la CAN 2025 organisée au Maroc. Selon l'un de ses collaborateurs, le prétendu marabout avait récolté plus de 22 millions de francs CFA grâce à ses promesses mystiques diffusées massivement sur les réseaux sociaux. La défaite du Mali face au Sénégal a mis fin brutalement à cette arnaque.
 

À la suite de l'élimination malienne, une foule en colère s'est rendue au domicile de M. Sinayogo avant que la police n'intervienne pour l'exfiltrer.

Le charlatan a été arrêté samedi pour "escroquerie" et placé en détention à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Bamako, selon deux vidéastes qui travaillaient pour lui et qui lui ont rendu visite en garde à vue.
 

"Le charlatanisme est puni par la loi au Mali", a déclaré à l'AFP un responsable du service de lutte contre la cybercriminalité. Il a toutefois reconnu que l'interpeller tant que la sélection était encore en lice aurait été difficile "dans la ferveur de la CAN". L'arrestation a donc été menée après l'élimination des Aigles pour éviter tout débordement dans un contexte de fièvre footballistique.
 

Selon un créateur de contenus sur les réseaux sociaux proche de M. Sinayogo, cet homme initialement connu pour être un activiste politique "s'est proclamé marabout du jour au lendemain et a fait fortune".

Cette affaire met en lumière les dérives du charlatanisme sur les réseaux sociaux, où de faux marabouts exploitent la crédulité des populations et leur passion pour le football.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN
Un homme se présentant comme marabout sur les réseaux sociaux et qui avait promis la victoire du...

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria
La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement déposé une plainte auprès de la...

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria
La Confédération africaine de football a officiellement ouvert une enquête à la suite des incidents...

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...
LES PLUS LUS

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026
SERVICES