Mamadou Koumé dénonce "une nébuleuse au sein de l'arbitrage" de la CAF

Mercredi 21 Janvier 2026

Le journaliste sportif sénégalais Mamadou Koumé a dénoncé mercredi le manque de transparence dans le fonctionnement de l'arbitrage de la CAF lors de l'émission "Salam Sénégal" de la RSI.
 

« Une organisation africaine comme la CAF, tout doit être clair dans son fonctionnement, les modalités de l'arbitrage doivent être claires, les salaires des arbitres et leurs critères de désignation », a déclaré l'auteur de l'ouvrage "Les Lions et la CAN de football : le roman d'une passion sénégalaise".
 

L'ancien directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (2000-2010) a pointé du doigt l'opacité qui entoure le système arbitral africain. « C'est cette transparence qui n'existe pas. Des arbitres désignés n'ont même pas de championnats dans leur pays. Personne ne connaît les modalités, les salaires. Il y a une nébuleuse au sein de l'arbitrage et c'est ce qui a soulevé plusieurs tensions lors de la CAN », a-t-il affirmé.
 

Le journaliste a appelé les Sénégalais à refuser d'avoir mauvaise conscience après le sacre triomphal. Il a salué « le travail de symbiose des talents des jeunes joueurs qui a permis à l'équipe nationale d'être au sommet sous la houlette de Pape Thiaw ».
 

Sur l'attitude du sélectionneur national, Mamadou Koumé s'est montré catégorique. « Si Pape Thiaw n'était pas ferme devant l'injustice, nous serions encore là en train de pleurer », a-t-il ajouté.
 

Des voix internationales confortent la thèse sénégalaise
 

D'autres observateurs se sont offusqués des décisions de l'arbitre ayant officié lors de la finale contre le Maroc. Le journaliste franco-algérien Nabil Djellit a apporté son soutien à la thèse sénégalaise concernant le but refusé.
 

« Le but du Sénégal est évidemment valable. Et à ce moment-là, ça changeait tout. C'est Hakimi qui va provoquer la faute. Il ne se soucie jamais du ballon. Seck ne répond qu'au rapport de force provoqué par le défenseur du PSG. Arbitre à côté de la plaque, la VAR aussi », a écrit Nabil Djellit.
 

Le but litigieux avait été inscrit par Ismaïla Sarr durant les arrêts de jeu après un duel entre Seck et Hakimi. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala s'était alors précipité pour siffler un coup franc, annulant ainsi le but sénégalais.
 

Un parcours académique et professionnel remarquable
 

Titulaire d'un doctorat en Sciences de l'information et de la communication de l'Université Paris 2, Mamadou Koumé a servi à l'UCAD, au CESTI précisément, de 1991 à 2020. Reporter sportif au Soleil de 1979 à 1985, il a dirigé l'Agence de presse sénégalaise de 2000 à 2010.
 

Ancien président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), Mamadou Koumé compte à son actif plusieurs ouvrages consacrés aux médias et au sport. Il a notamment publié "Naissance de la presse quotidienne au Sénégal : l'épopée de Paris-Dakar et de Dakar-Matin (1937-1970)" et "Sadio Mané, le roi Lion".
 

CCS/NDARINFO
 


