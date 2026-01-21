Mamadou Koumé dénonce "une nébuleuse au sein de l'arbitrage" de la CAF

L'ancien directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (2000-2010) a pointé du doigt l'opacité qui entoure le système arbitral africain. « C'est cette transparence qui n'existe pas. Des arbitres désignés n'ont même pas de championnats dans leur pays. Personne ne connaît les modalités, les salaires. Il y a une nébuleuse au sein de l'arbitrage et c'est ce qui a soulevé plusieurs tensions lors de la CAN », a-t-il affirmé.



