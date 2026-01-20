Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Bassirou Diomaye Faye aux Lions : "Vous l'avez fait de manière héroïque, en produisant du beau jeu"

Mardi 20 Janvier 2026

Bassirou Diomaye Faye aux Lions : "Vous l'avez fait de manière héroïque, en produisant du beau jeu"

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué l'héroïsme des Lions de la Téranga lors de leur accueil à l'aéroport international Blaise Diagne dans la nuit de lundi à mardi.

Le chef de l'État a rendu hommage aux doubles champions d'Afrique pour leur victoire acquise avec panache et responsabilité.
 

S'adressant directement aux joueurs et à l'encadrement technique, Bassirou Diomaye Faye a souligné la manière dont le Sénégal a conquis ce titre continental.

« Vous aviez à cœur de ramener cette coupe et vous l'avez fait de manière héroïque, en produisant du beau jeu, dans le fair-play et avec un comportement exemplaire, sur et en dehors du terrain », a déclaré le président de la République.
 

Le chef de l'État a tenu à rappeler la dimension collective de cette victoire qui transcende l'équipe nationale. « Sachez que cette victoire appartient à tout le peuple sénégalais », a-t-il affirmé, insistant sur le caractère fédérateur de ce sacre continental qui a uni l'ensemble de la nation.
 

Cet accueil officiel au pavillon présidentiel de l'AIBD ne sera pas la dernière rencontre entre le président et les champions d'Afrique. Les Lions retrouveront de nouveau Bassirou Diomaye Faye ce mercredi, à l'issue de la grande parade prévue dans les rues de Dakar.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Retour des Lions : deux citernes de pompiers arrosent l'avion en guise de bienvenue

Retour des Lions : deux citernes de pompiers arrosent l'avion en guise de bienvenue
Les champions d'Afrique ont foulé le sol sénégalais peu après minuit ce lundi dans une atmosphère...

Retour des Lions ce lundi à 21h30 : "accueil exceptionnel" du Président Bassirou Diomaye Faye à l'AIBD

Retour des Lions ce lundi à 21h30 : "accueil exceptionnel" du Président Bassirou Diomaye Faye à l'AIBD
L'équipe nationale du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi soir pour un retour triomphal après son...

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais
La Fédération royale marocaine de football a annoncé lundi son intention de recourir aux voies...

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation
Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ont quitté l'hôpital après avoir été victimes de...

Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"

Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"
Le sacre du Sénégal en CAN 2025 dimanche soir à Rabat est entaché de zones d'ombre. Ismail Jakobs,...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026
SERVICES