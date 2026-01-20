Bassirou Diomaye Faye aux Lions : "Vous l'avez fait de manière héroïque, en produisant du beau jeu"

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué l'héroïsme des Lions de la Téranga lors de leur accueil à l'aéroport international Blaise Diagne dans la nuit de lundi à mardi.



Le chef de l'État a rendu hommage aux doubles champions d'Afrique pour leur victoire acquise avec panache et responsabilité.





S'adressant directement aux joueurs et à l'encadrement technique, Bassirou Diomaye Faye a souligné la manière dont le Sénégal a conquis ce titre continental.



« Vous aviez à cœur de ramener cette coupe et vous l'avez fait de manière héroïque, en produisant du beau jeu, dans le fair-play et avec un comportement exemplaire, sur et en dehors du terrain », a déclaré le président de la République.





Le chef de l'État a tenu à rappeler la dimension collective de cette victoire qui transcende l'équipe nationale. « Sachez que cette victoire appartient à tout le peuple sénégalais », a-t-il affirmé, insistant sur le caractère fédérateur de ce sacre continental qui a uni l'ensemble de la nation.





Cet accueil officiel au pavillon présidentiel de l'AIBD ne sera pas la dernière rencontre entre le président et les champions d'Afrique. Les Lions retrouveront de nouveau Bassirou Diomaye Faye ce mercredi, à l'issue de la grande parade prévue dans les rues de Dakar.





MS/NDARINFO



