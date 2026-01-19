Trois trophées en huit mois : Ismaïla Sarr célèbre son sacre avec fierté saint-louisienne

Ismaïla Sarr a choisi le moment du triomphe pour répondre. Au lendemain du sacre du Sénégal à la CAN 2025, l'attaquant saint-louisien a brisé le silence face aux critiques de l'influenceur Malawi Pikine. Une réponse brève, visuelle, mais lourde de sens qui célèbre ses origines et fait taire les détracteurs.





L'histoire remonte aux premiers matchs du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Malawi Pikine s'en était violemment pris à Ismaïla Sarr à travers des propos polémiques. « Le pont de Saint-Louis, reste sur le banc », avait lancé l'influenceur, dans une attaque visant simultanément le joueur et ses origines saint-louisiennes. Ces déclarations, jugées méprisantes, avaient rapidement fait polémique.





La ville de Saint-Louis avait été associée à plusieurs reprises aux attaques de l'influenceur, dans un ton perçu comme excessif par de nombreux observateurs. Ces propos avaient provoqué une vive réaction dans le nord du Sénégal. Des supporters saint-louisiens s'étaient mobilisés pour afficher publiquement leur soutien à Ismaïla Sarr, dénonçant des déclarations stigmatisantes et irrespectueuses.





Face à l'ampleur de la polémique, Malawi Pikine avait fini par présenter ses excuses. De son côté, Ismaïla Sarr était resté mutique, laissant son football parler sur le terrain. Et quelle réponse sportive ! Lors de la finale contre le Maroc, le domou ndar a livré une performance remarquable, contribuant activement au sacre continental des Lions de la Téranga.





Ce titre africain vient couronner une période exceptionnelle pour l'ailier de Crystal Palace. En seulement huit mois, Ismaïla Sarr a remporté trois trophées majeurs : la Coupe d'Angleterre, le Community Shield et désormais la Coupe d'Afrique des Nations. Un palmarès qui en fait l'un des joueurs sénégalais les plus titrés de sa génération.





Après la victoire finale dimanche soir, l'international sénégalais a enfin pris la parole, à sa manière. Sur Instagram, Ismaïla Sarr a publié une story simple mais extrêmement symbolique : une photo du Pont Faidherbe, monument emblématique de la ville de Saint-Louis. En légende, quelques mots seulement qui résonnent comme un coup de tonnerre : « Je suis très, très fier », accompagnés de l'emoji « ferme ta bouche ».





Cette publication a immédiatement marqué les esprits sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de Saint-Louisiens, cette réponse symbolique représente bien plus qu'une simple pique. Elle incarne la fierté d'une ville souvent caricaturée, et la revanche d'un enfant de Saint-Louis qui a conquis l'Afrique.





MS/NDARINFO



