D1 féminine: le lycée Ameth Fall en tête après la 5ème journée

Dimanche 11 Janvier 2026

Les Aigles de la Médina et l'équipe du lycée Ameth Fall de Saint-Louis occupent la tête des poules A et B du championnat de Division 1 féminine, à l'issue de la cinquième journée jouée ce week-end.
 

L'équipe championne en titre, les Aigles de la Médina, ont signé leur cinquième victoire d'affilée en allant étriller (7-1) Étincelles FC.
 

Avec ce cinquième succès de rang en autant de journées, les filles de la Médina poursuivent leur domination et comptent 15 points au total, soit cinq de plus que Jappo olympique club (JOG), deuxième au classement.
 

L'équipe de JOG, de son côté, a fait une bonne opération, en dominant (4-0) le Casa-Sports au stade Aline Sitoe Diatta de Ziguinchor. Les banlieusards totalisent 10 points.
 

Dans la poule B, le lycée Ameth Fall de Saint-Louis a concédé le nul (1-1) devant Kumaré de Sédhiou, mais malgré ce nul, les Saint-Louisiennes restent leaders de leur poule avec 13 points.


Les filles de l'AS Bambey, larges vainqueures face à l'USPA (4-0), reviennent à un point du leader.

Résultats de la cinquième journée

Poule A : Kaolack FC-Amazones (0-4), Étincelles-Aigles (1-7), Casa Sports-JOG (0-4)

Poule B : Tigresses de Thiès-Dakar SC (1-1), Lycée Ameth Fall-Kumaré (1-1), USPA-AS Bambey (0-4)
 

MS/CSS/NDARINFO

 


