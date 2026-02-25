Mame Mactar Guèye défie Ousmane Sonko : « Qu'il sorte une seule preuve ! »

Mame Mactar Guèye, vice-président de l'ONG Jamra, a apporté une réplique cinglante aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko lors d'un entretien accordé à la Rfm ce mercredi 25 février 2026. Réagissant aux accusations de divulgation de listes de personnes homosexuelles, le leader religieux a mis au défi le chef du gouvernement de produire la moindre preuve matérielle de tels propos, affirmant n'avoir jamais eu l'intention de publier ces noms sur les réseaux sociaux.



Selon lui, la liste de 635 noms qu'il détient est exclusivement destinée aux autorités étatiques dans le but d'obtenir la dissolution des 16 associations de défense des droits LGBTQ+ qu'il juge illégales au Sénégal.





Concernant le retrait de sa garde rapprochée annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, Mame Mactar Guèye a affirmé être le premier à remercier les agents de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP). Il a précisé n'avoir plus besoin de cette protection sécuritaire, ayant achevé son travail de mise à jour de la liste des réseaux et groupes WhatsApp utilisés pour "appâter" les mineurs.



Tout en réitérant son soutien total aux autorités judiciaires et à la gendarmerie de Keur Massar, il a invité Ousmane Sonko à poser des actes concrets, notamment en ordonnant au ministre de l'Intérieur la dissolution des organisations d'homosexuels et de lesbiennes.





