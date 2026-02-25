Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

UCAD : Ousmane Sonko annonce un commissariat de police dans le campus

Mercredi 25 Février 2026

UCAD : Ousmane Sonko annonce un commissariat de police dans le campus

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un plan d'action musclé pour mettre fin à l'instabilité chronique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) au lendemain de nouveaux heurts sur le campus. Le chef du gouvernement a instruit le ministre de l’Intérieur de mener une étude pour l’implantation d’un commissariat de police au cœur même de l’espace universitaire, considérant désormais le campus social comme « un quartier comme tous les quartiers » nécessitant une sécurité permanente. Cette mesure vise à instaurer un dispositif sécuritaire fixe pour prévenir les débordements et protéger les infrastructures.
 

Au-delà de la sécurité, l'exécutif envisage une restructuration profonde pour lutter contre la surpopulation, évoquant la délocalisation de tout ou partie de l'université. Ousmane Sonko a souligné que le modèle actuel, où des milliers d'étudiants sont « parqués », n'est plus viable et doit évoluer vers un cadre propice à l'excellence académique.

Les ministères de l’Économie et de l’Enseignement supérieur travaillent conjointement sur de nouveaux modèles de performance pour garantir aux étudiants des conditions d'apprentissage optimales, tout en rappelant que la gouvernance face aux résistances n'est pas « un long fleuve tranquille ».
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.