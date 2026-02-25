UCAD : Ousmane Sonko annonce un commissariat de police dans le campus

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un plan d'action musclé pour mettre fin à l'instabilité chronique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) au lendemain de nouveaux heurts sur le campus. Le chef du gouvernement a instruit le ministre de l’Intérieur de mener une étude pour l’implantation d’un commissariat de police au cœur même de l’espace universitaire, considérant désormais le campus social comme « un quartier comme tous les quartiers » nécessitant une sécurité permanente. Cette mesure vise à instaurer un dispositif sécuritaire fixe pour prévenir les débordements et protéger les infrastructures.





Au-delà de la sécurité, l'exécutif envisage une restructuration profonde pour lutter contre la surpopulation, évoquant la délocalisation de tout ou partie de l'université. Ousmane Sonko a souligné que le modèle actuel, où des milliers d'étudiants sont « parqués », n'est plus viable et doit évoluer vers un cadre propice à l'excellence académique.



Les ministères de l’Économie et de l’Enseignement supérieur travaillent conjointement sur de nouveaux modèles de performance pour garantir aux étudiants des conditions d'apprentissage optimales, tout en rappelant que la gouvernance face aux résistances n'est pas « un long fleuve tranquille ».





MS/NDARINFO



