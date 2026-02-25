Connectez-vous
Mercredi 25 Février 2026

Ousmane Sonko : « Je suis le Gardien de la Révolution pour le progrès de l'Afrique »

Ousmane Sonko s'est proclamé « le Gardien de la Révolution pour le progrès du Sénégal et de l'Afrique » lors d'un face-à-face tendu mais maîtrisé avec la représentation parlementaire ce mardi 24 février 2026. Affichant une détermination sans faille, le Premier ministre a profité de cette tribune pour dérouler sa vision sur des sujets aussi sensibles que la crise universitaire, les revendications syndicales, la gestion de la dette et la lutte contre l'homosexualité.

Fidèle à son style direct, il a confronté les attentes des députés par des réponses précises, tout en appelant à une responsabilité collective face aux défis économiques du pays.
 

Le chef du Gouvernement a adopté une posture ferme, républicaine et pragmatique, mettant en garde contre toute pression excessive qui pourrait fragiliser les finances publiques. En se présentant comme le garant de la trajectoire de rupture entamée par l'exécutif, il a réaffirmé son engagement à protéger les intérêts du Sénégal et du continent africain.

MS
 

 


