Vol de nuit avec violence : La police de Grand Yoff boucle une enquête ouverte en janvier

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 4 mars 2026, à l’interpellation d’un second individu pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis de nuit avec violence et usage d'un moyen roulant. Cette arrestation fait suite à une agression violente survenue derrière l’hôpital Idrissa Pouye dans la nuit du 9 au 10 janvier 2026, au cours de laquelle une motocyclette avait été dérobée.



Un premier suspect, déjà déféré au parquet le 11 février dernier, avait dénoncé son complice domicilié à la Patte d’Oie.





Le suspect a été localisé et appréhendé à hauteur de la station-service de la Patte d’Oie grâce à des surveillances opérationnelles. Bien qu'il ait reconnu sa présence sur les lieux le soir des faits, il a tenté de nier sa participation active en affirmant ignorer les intentions de son ami. Placé en garde à vue, il fait l'objet d'une enquête approfondie pour déterminer l'étendue de ses activités criminelles.



MS



