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Marguerite Ndiaye du lycée Ameth Fall sacrée Reine des Mathématiques 2026

Mercredi 15 Avril 2026 - 08:39

Marguerite Ndiaye du lycée Ameth Fall sacrée Reine des Mathématiques 2026

 Le Sénégal a célébré ses nouveaux génies des sciences ce lundi à la Sphère ministérielle de Diamniadio. Lors de la cérémonie officielle des Olympiades nationales de mathématiques, Marguerite Ndiaye, élève au lycée Ameth Fall de Saint-Louis, a été couronnée « Reine » de l'édition 2026. Elle partage le trône avec Aba Lo Amar du lycée Mbacké 3, sacré « Roi » de la compétition.

 

Présidé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, cet événement souligne l'ambition du pays de devenir une nation scientifique émergente à l'horizon 2050. Le ministre a salué la résilience et l'endurance des lauréats, tout en rappelant que ces performances s'inscrivent dans la foulée des neuf médailles récemment remportées par le Sénégal aux Olympiades panafricaines.


Pour la ville de Saint-Louis, le sacre de Marguerite Ndiaye au lycée Ameth Fall vient confirmer une longue tradition d'excellence académique et érige la jeune lycéenne en modèle national pour la promotion des filières scientifiques chez les filles.
 

MS/NDARINFO
 


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