Mawlid à Kaolack : 5 morts et 43 blessés dans 20 accidents

Vendredi 5 Septembre 2025

Cinq personnes ont perdu la vie dans vingt accidents de la circulation survenus à Kaolack à l’occasion de la célébration du Mawlid (Gamou), a annoncé jeudi le commandant du groupement d’incendie et de secours numéro 3 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), Erasme Sambou.

« À ce jour, nous avons effectué 41 sorties pour diverses interventions, dont 20 accidents de la circulation ayant fait 48 victimes : cinq décès et 43 blessés », a-t-il précisé.

Le détachement, mobilisé du 2 au 6 septembre pour la couverture sécuritaire et médicale de l’événement, comprend 173 personnels, dont cinq officiers, 42 sous-officiers et 126 militaires de rang. Il dispose de neuf ambulances, dix engins de lutte contre l’incendie, trois camions-citernes, ainsi que des moyens nautiques, dont une vedette-ambulance et deux zodiaques pour sécuriser les pèlerins insulaires.

Le commandant Sambou a invité les usagers à « plus de vigilance et de prudence » et au « respect strict » du code de la route pour un bon déroulement du Mawlid.
 



