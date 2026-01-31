Mbour : 120 kg de chanvre indien saisis sur la plage de Tripano

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour a procédé vendredi à une importante saisie de 120 kilogrammes de chanvre indien sur la plage de Tripano, suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant le débarquement imminent de produits prohibés par une pirogue.





Les éléments de la Brigade de Recherche, alertés par ce renseignement, se sont rendus sur le rivage où ils ont découvert six sacs en sisal soigneusement conditionnés. Après décompte, chaque sac contenait 20 kilogrammes de chanvre indien, pour un poids total de 120 kilogrammes.





Cette saisie s'érigit comme l'une des plus importantes réalisées dans la région de Thièès ces derniers mois, illustrant l'ampleur du trafic de drogue par voie maritime sur le littoral sénégalais. La plage de Tripano, située à Mbour, est devenue un point de débarquement utilisé par les trafiquants pour contourner les dispositifs de contrôle aux frontières terrestres.





Toutefois, la pirogue impliquée dans le débarquement avait déjà pris le large à l'arrivée des forces de l'ordre, privent les enquêteurs d'une arrestation immédiate des suspects en flagrant délit. La marchandise a été saisie et transportée dans les locaux du service pour les besoins de la procédure judiciaire.





Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts renforcés de la police nationale pour lutter contre le trafic de stupéfiants par voie maritime, un phénomène de préoccupation croissante sur le littoral sénégalais. Les autorités multiplient les dispositifs de surveillance et les patrouilles nocturnes pour intercepter ces débarquements clandestins, souvent planifiés pendant les heures de faible visibilité.





Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les propriétaires de la marchandise ainsi que les membres de l'équipage de l'embarcation. La police nationale exploite actuellement tous les indices retrouvés sur le site pour remonter la filière et neutraliser ce réseau de trafic maritime.





MS/NDARINFO



