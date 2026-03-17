Dakar : Un taxi "jaune et noir" intercepté avec 8 kg de drogue

Nouvelle offensive réussie contre le trafic de drogue dans la banlieue dakaroise. Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé, ce mardi 17 mars 2026, un réseau de distribution de stupéfiants opérant dans le secteur de Sam Sam 2.





L'opération, déclenchée suite à un renseignement opérationnel, a ciblé un domicile suspect situé près du bassin de Sam Sam. Après une surveillance discrète, les policiers ont intercepté trois individus — le passager d'un taxi "jaune et noir", son chauffeur et un complice local — alors qu'ils chargeaient un sac suspect dans le véhicule devant un bâtiment délabré.



La fouille a permis de saisir huit (08) kilogrammes de chanvre indien répartis en huit paquets. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue et le taxi Peugeot a été immobilisé pour les besoins de l'enquête.





MS/NDARINFO



