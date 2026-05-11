Violences à Golf-Sud : deux policiers blessés lors d'une tentative de libération de dealers

Une opération de sécurisation menée par le commissariat d'arrondissement de Golf-Sud a failli virer au drame le vendredi 8 mai 2026. Alors que les hommes de la Brigade de Recherches, sous la direction du commissaire Mame Arona Ba, venaient d'interpeller cinq dealers en flagrant délit au marché Jeudi, une foule hostile a violemment pris pour cible les forces de l'ordre. L'objectif des assaillants était de soustraire de force les suspects aux mains de la police alors que les agents attendaient le véhicule d'évacuation.





L'agression a été d'une rare intensité, marquée par des jets de pierres nourris et l'usage d'une mèche à cheval en acier inoxydable contre les agents. Dans la mêlée, deux policiers ont été blessés : l'agent A. Sané a été atteint au bas du nez et son collègue Y. Bakhoum a été touché au pied. Pour contenir l'escalade de violence et disperser la foule menaçante, les fonctionnaires ont dû faire usage de leurs armes de service en tirant deux coups de feu de sommation en l'air.





Les cinq individus à l'origine de l'opération, tous domiciliés à Guédiawaye, ont été maintenus en détention. Le groupe comprend I. Faye (20 ans), B. Lo (21 ans) et S. S. M. Diop (19 ans), tous trois charretiers, ainsi qu'A. Diallo (24 ans), peintre, et T. Thiam (18 ans), élève. Lors de l'interpellation initiale, les policiers avaient saisi 125 grammes de chanvre indien sur ces suspects.





Les agents blessés ont été évacués vers l'hôpital Dalal Jamm pour y recevoir des soins. Quant aux cinq suspects, ils sont actuellement placés en garde à vue pour détention et usage collectif de chanvre indien, rébellion et coups et blessures volontaires sur des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits et l'enquête se poursuit pour identifier l'ensemble des assaillants.





MS/NDARINFO





