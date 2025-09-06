Connectez-vous
Mbour : cinq morts dans un accident de la route à Keur Balla Lo

Samedi 6 Septembre 2025

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi à la sortie de la commune de Mbour, à hauteur de Keur Balla Lo, faisant cinq morts sur le coup, rapporte le site d’informations Dakaractu.

Selon la même source, un camion en provenance de Kaolack est entré en collision avec un véhicule particulier. L’impact, d’une rare violence, a causé la mort immédiate de cinq personnes.

Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux pour évacuer les victimes et réguler la circulation sur cet axe très fréquenté.

 



