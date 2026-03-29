Menace des Houthis en mer Rouge : vers une nouvelle flambée des prix du pétrole ?

L'implication croissante des rebelles houthis dans le conflit régional suscite une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole du mouvement, a annoncé sur la chaîne Al-Masirah le lancement de missiles vers des « sites militaires israéliens sensibles » situés dans le sud d'Israël. Cette nouvelle escalade intervient alors qu'un cessez-le-feu fragile est en vigueur au Yémen, où les Houthis contrôlent la capitale Sanaa depuis 2014.





La menace pesant sur la navigation commerciale dans le détroit de Bab el-Mandeb fait craindre une déstabilisation majeure de la sécurité maritime mondiale. Ce passage stratégique est crucial pour le transit vers le canal de Suez, notamment pour l'Arabie saoudite qui y achemine quotidiennement des millions de barils de pétrole brut. Selon Ahmed Nagi, analyste à l'International Crisis Group, une intensification des attaques ne se limiterait pas au seul marché de l'énergie mais impacterait l'ensemble de l'économie mondiale.





L'historique des actions du groupe rebelle justifie ces craintes. Entre novembre 2023 et janvier 2025, plus de 100 navires marchands ont été visés par des missiles et des drones, entraînant le naufrage de deux bâtiments. Ces opérations sont présentées par le groupe comme un acte de solidarité envers les Palestiniens de Gaza.





Sur le plan militaire, cette situation complique les mouvements des forces navales américaines. Le déploiement du porte-avions USS Gerald R. Ford, actuellement en maintenance en Croatie, pourrait être réévalué face aux risques d'attaques. Les précédents ciblant l'USS Dwight D. Eisenhower en 2024 et l'USS Harry S. Truman en 2025 rappellent la vulnérabilité des navires de guerre dans cette zone contestée. Face à cette volatilité, les experts redoutent une nouvelle flambée des prix du brut et une interruption durable des chaînes d'approvisionnement internationales.





MS/NDARINFO



