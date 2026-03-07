Mimi Touré aux militants de la Coalition Diomaye : "Le moment n'est pas aux polémiques politiques"

L’assemblée générale de la Coalition Diomaye Président se tient ce samedi 7 mars 2026 au King Fahd Palace pour la validation de ses textes fondateurs. Lors de cette rencontre stratégique, Aminata Touré a rappelé les instructions formelles du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, visant à élargir la base de la coalition tout en exigeant des collaborateurs "sereins et surtout disciplinés".



La coordinatrice de l'événement a exhorté les militants à délaisser les confrontations et les polémiques politiques pour se concentrer exclusivement sur la mobilisation collective derrière les objectifs du président de la République.





Sous l'impulsion de "Mimi" Touré, dont le leadership organisationnel a été salué par les participants, cette assemblée marque une étape décisive dans la structuration durable du mouvement présidentiel. Les échanges, qualifiés de constructifs par les élus locaux et responsables présents, visent à consolider le socle juridique et opérationnel de la coalition afin de mieux accompagner l'action gouvernementale.





MS/NDARINFO



