Succession en Iran : L'ayatollah Shirazi appelle à nommer d'urgence un nouveau Guide suprême

L’ayatollah Nasser Makarem Shirazi, figure religieuse de premier plan en Iran, a exhorté ce samedi 7 mars 2026 l’Assemblée des experts à désigner sans délai un nouveau Guide suprême. Cette intervention intervient dans un contexte de confusion politique extrême, alors que les bâtiments officiels abritant ce panel de 88 religieux ont été directement touchés par des frappes aériennes lors de l'offensive en cours.



Selon Shirazi, la résolution rapide de cette succession est impérative pour « affirmer l’autorité nationale » et stabiliser l’organisation des affaires du pays, menacée par la paralysie des institutions.





Cette sortie souligne l'urgence de combler le vide au sommet de l'État iranien, alors que les capacités de réunion du clergé sont drastiquement réduites par les destructions matérielles. L'appel de l'ayatollah Shirazi sonne comme une tentative de reprise en main du pouvoir religieux face à l'avancée des opérations militaires étrangères et au risque d'effondrement de la structure de commandement du pays.





MS/NDARINFO



