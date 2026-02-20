Dette de 1 000 000 FCFA et exploitation sexuelle : Le mode opératoire d'une proxénète arrêté à Kédougou

L’Antenne Régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants (DNLT) de Kédougou a démantelé, ce 18 février 2026, un réseau de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle opérant à Bantaco.



L’opération, menée au sein de l’établissement « ROUGEO BAR », a permis l’interpellation de la mise en cause principale et la libération d’une victime, une jeune ressortissante nigériane récemment convoyée au Sénégal. L’enquête a mis au jour un système de « dette de convoyage » s’élevant à un million (1 000 000) FCFA, que la victime devait rembourser en remettant l'intégralité de ses gains quotidiens à sa proxénète.





La suspecte, qui a avoué avoir organisé ce voyage via le Bénin avec des complices transnationaux, formait elle-même la victime aux tarifs de la prostitution. Lors de son unique nuit d’exploitation, la jeune femme avait généré 17 000 FCFA, somme immédiatement confisquée. La mise en cause est poursuivie pour association de malfaiteurs, traite de personnes et complicité de faux. Les investigations se poursuivent pour identifier les ramifications de ce réseau criminel qui exploite la vulnérabilité de jeunes étrangères dans les zones minières.





MS/NDARINFO



