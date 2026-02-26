Connectez-vous
Modernisation des transports : Le Président fixe l'échéance de mai 2026 pour un nouveau plan

Jeudi 26 Février 2026

Le Président de la République a ordonné ce mercredi au Gouvernement de faire de la mobilité sécurisée une priorité absolue du « Projet », soulignant que le transport constitue un accélérateur essentiel du développement économique et social. Le Chef de l'État a ainsi demandé au ministre des Transports terrestres et aériens de lui soumettre, avant la fin du mois de mai 2026, un dispositif concerté visant à transformer radicalement la mobilité urbaine et interurbaine.

Cette directive cible prioritairement l'agglomération dakaroise ainsi que les axes routiers réputés accidentogènes, avec pour objectif de freiner l'insécurité routière tout en fluidifiant le trafic national.
 

Pour atteindre ces objectifs, le Président Diomaye préconise une diversification des modes de transport, mettant un accent particulier sur la relance du réseau ferroviaire pour désengorger les routes nationales.

Il appelle également à une réflexion inclusive pour moderniser les parcs automobiles des transporteurs privés, parallèlement à une révision de la réglementation pour faciliter le maillage du territoire. Le ministre de tutelle a été instruit d'engager des concertations avec toutes les parties prenantes afin d'optimiser les coûts d'exploitation et de garantir des tarifs accessibles, bâtissant ainsi un système de transport public complémentaire, efficace et sécurisé pour les citoyens.
 

MS/NDARINFO
 


